Минск, 4 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Об этом 4 октября заявил президент республики Александр Лукашенко.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом.

«Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем всё для того, чтобы мирно закончилось это», ― заявил во время общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области Лукашенко, слова которого привела пресс-служба главы государства.

Он добавил, что украинцы тоже не хотят воевать с белорусами.

«Мы будем делать всё для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно», — добавил белорусский лидер.

Президент также сообщил, что по определённым каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей, но политика для Украины важнее, отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Он подчеркнул, что, сотрудничая с ДНР, Белоруссия никак не нарушает международные нормы, а также что Минск никого не обижает и открыт к работе с Киевом. При этом белорусский лидер добавил, киевский режим охотнее предпочитает «накатывать» и «наваливать» на миролюбивых белорусов.

В конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. Он подчеркнул, что Киев стянул в Житомирскую область большое количество личного состава, вблизи границы фиксировалась возросшая активность украинских беспилотников.

13 июля Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на южной границе. В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что ведомство приступило к отводу войск, размещённых на границе с Украиной, в места их постоянной дислокации.

18 августа Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тыс. военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков 28 сентября заявил, что республика незамедлительно примет ответные меры, если выяснится, что беспилотники ВСУ умышленно использовались для ударов по территории страны.