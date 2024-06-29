Минск, 29 июня, 2024, 23:34 — ИА Регнум. На границе Белоруссии с Украиной сложилась непростая обстановка, со стороны Киева наблюдаются провокационные манёвры, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.

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«Обстановка на нашей южной границе достаточно сложная… В последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины», — приводит его слова Telegram-канал Министерства обороны Белоруссии.

В частности, Мурайвейко указал на возросшую активность украинской беспилотной авиации: Минск расценивает периодические полёты БПЛА вблизи государственной границы Белоруссии как провокации. Также он отметил минирование и наращивание инженерных заграждений вдоль госграницы со стороны Украины.

В связи с этим белорусская сторона вынуждена перемещать к госгранице дополнительные подразделения и вступать во взаимодействие с органами погранслужбы, чтобы своевременно отреагировать в случае непредвиденных ситуаций.

При этом Павел Муравейко подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся обстановку, пока явных резонансных провокаций не произошло.

В эфире телеканала ОНТ начальник Генштаба ВС Белоруссии также сообщил, что Вооружённые силы Украины разместили на границе с Белоруссией большое количество личного состава. В частности, украинское командование стянуло в населённый пункт Овруч в Житомирской области подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в Министерстве обороны России сообщили, что командование приняло решение о выведении для прикрытия южных рубежей дополнительных средств противовоздушной обороны на фоне возросшей активности беспилотников ВСУ.

20 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона увеличила военное присутствие возле государственной границы в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. При этом находящимся на границе подразделениям ВСУ поставили тяжёлое вооружение. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчёркивал, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.