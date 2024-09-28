Минск, 28 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Белоруссия незамедлительно примет ответные меры, если выяснится, что БПЛА ВСУ умышленно использовались для ударов по территории республики, заявил глава МИД республики Беларусь Максим Рыженков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если только будет видно, что есть какие-то именно умышленные действия с точки зрения целевого использования беспилотников по белорусской территории, ответ, как сказал глава нашего государства, будет незамедлительным», — сообщил Рыженков на полях ГА ООН в Нью-Йорке в интервью «РИА Новости».

Он прокомментировал недавний инцидент, связанный с уничтожением украинских дронов над территорией республики. По словам Рыженкова, обращения Белоруссии в ЕС, ООН и ОБСЕ не дали желаемых результатов, ведь там лишь указали на то, что БПЛА направлялись в РФ и пересекли границу Республики Беларусь непредумышленно.

Также глава МИД заявил, что в Минске поддерживают Москву, а Белоруссия является для РФ «ближайшим партнёром».

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября белорусские силы ПВО уничтожили дроны ВСУ, нарушившие границу. Перед этим поступали сообщения о взрывах от жителей Гомеля.

9 сентября белорусская армия усилила оборону на границе с Украиной, чтобы исключить возможность внезапного нападения ВСУ, как отметил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Ранее секретарь Совета безопасности республики сообщил о том, что на государственной границе Белоруссии постоянно фиксируются провокации со стороны Украины и ряда стран Североатлантического альянса. По его словам, чаще всего провокации происходят со стороны Украины, Польши и стран Прибалтики.