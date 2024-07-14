Минск, 14 июля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии приступило к отводу войск, размещённых на границе с Украиной, в места их постоянной дислокации. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил глава ведомства Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Белоруссии

«Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи. Останутся значительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки на южной границе», — приводит его слова Общенациональное телевидение Белоруссии (ОНТ).

Он добавил, что в вгруппировку войск усиления южного операционного направления входили в том числе Силы специальных операций.

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на совещание в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны. Он подчеркнул, что напряжённость на южной границе удалось ликвидировать. Вооружённые силы Украины вывели войска из зоны белорусско-украинской границы. Лукашенко также поручил отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. Он добавил, что Минск был вынужден реагировать на рост напряжённости, теперь же никаких осложнений с Киевом нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минске неоднократно заявляли о напряжённой обстановке на границе с Украиной. 29 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко назвал сложной обстановку на границе с Украиной и сообщил об активизации беспилотников с украинской стороны, назвав это провокацией.