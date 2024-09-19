Минск, 19 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой Народной Республикой (ДНР).

ИА Регнум Александр Лукашенко

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой [Народной] Республикой», — сказал Лукашенко в четверг, 19 сентября, на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Он подчеркнул, что, сотрудничая с ДНР, Белоруссия никак не нарушает международные нормы, а также что Минск открыт к работе с Киевом. Впрочем, отметил белорусский лидер, киевский режим охотнее предпочитает «накатывать» и «наваливать» на миролюбивых белорусов.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. Он подчеркнул, что Киев стянул в Житомирскую область большое количество личного состава, вблизи границы фиксировалась возросшая активность украинских беспилотников.

13 июля Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на южной границе. В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что ведомство приступило к отводу войск, размещённых на границе с Украиной, в места их постоянной дислокации.

18 августа Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.