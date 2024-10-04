Минск, 4 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Белоруссия окажет поддержку украинцам, если Польша попытается «оттяпать» запад Украины. Об этом 4 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск.

President.gov.by

Белорусский лидер обратил внимание, что Польша преследует свои интересы на Украине. По его словам, главным камнем преткновения между Польшей и Украиной является так называемая Волынская резня.

«Если только поляки влезут на Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы», — передаёт БЕЛТА, слова белорусского лидера.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны после конфликта. По его словам, после выборов в США новые американские власти будут заняты внутренними проблемами и им будет не до украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил о подготовке Польши к разделу Украины. По его словам, Польша претендует на земли Галицкой Руси и Червонной Руси.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Польша мечтает заполучить запад Украины. В апреле прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что тихий раздел Украины Польшей и рядом других стран лучше, чем вступление Киева в НАТО. Он напомнил, что забрать себе западные регионы Украины Польша, Венгрия и Румыния мечтают уже не первый десяток лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что Польша может вынашивать планы ползучей экспансии на Украине.

В сентябре белорусский лидер выразил готовность сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с ДНР. Лукашенко подчеркнул, что Минск открыт к работе с Киевом. Однако на белорусско-украинской границе сложилась непростая обстановка. В августе текущего года Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил вдоль границы своих военных.