Москва, 25 мая, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Польша может вынашивать планы ползучей экспансии на Украине. Такого сценария исключать нельзя. Об этом 25 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территории соседнего государства. По крайней мере факты об этом говорят», — подчеркнула дипломат.

Захарова подчеркнула, что в данном случае увязка со специальной военной операцией России является «не более чем предлогом».

«Нельзя больше этого не видеть. Идёт просто поглощение Украины польскими властями, гражданами, силовыми структурами», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, эти «планы уже не просто имеют какие-то такие отдельные иллюстрации, но уже имеют цельную картину».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине по принципу, реализованному ещё после Первой мировой войны, после чего Запад признает право Варшавы на оккупацию.

По его словам, на этот раз первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под предлогом защиты от «российской агрессии».

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