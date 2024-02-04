Москва, 4 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Польша готовится к разделу Украины, заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крым исторически принадлежал России, добавив, что не знает, сможет ли Киев вернуть полуостров под свой контроль.

«Подобные заявления Дуды говорят только об одном — Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие», — сказал он «РИА Новости».

Рогов добавил, что Польша «претендует на земли Галицкой Руси и Червонной Руси», идёт информационная кампания по подготовке к «откусыванию этих земель».

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после того, как Украина лишится государственности. При этом он добавил, что видит путь к завершению конфликта на Украине в прекращении огня и переговорах.

Хорватское издание Advance ранее сообщило, что среди соседей Украины найдутся желающие разорвать страну на части, когда киевский режим потерпит военное поражение. В их числе Польша и Венгрия.