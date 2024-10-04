Москва, 4 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 77% граждан страны, сообщил 3 октября фонд «Общественное мнение» по итогам соцопроса.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

На вопрос «Вы скорее доверяете Путину?» положительно ответили 77% респондентов. За неделю показатель вырос на 1%. Считают, что Путин работает на посту президента хорошо, 79% опрошенных.

Кроме того, положительно оценили работу правительства 52% россиян. Этот показатель вырос за неделю на 1%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% опрошенных.

Социологи также представили рейтинги политических партий. Уровень поддержки «Единой России» составил 43%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 7%, «Справедливой России — За правду» — 3%, партии «Новые люди» — 3%.

Социологическое исследование проведено с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. граждан России в 104 населённых пунктах. Опрос охватил 53 региона.

Аналогичные данные о доверии президенту России показал свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, Путину доверяют 77% россиян, его работу положительно оценили 73,6%.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу ВЦИОМ от 17 сентября, большинство граждан России убеждены, что выборы в 2024 году прошли честно: 60% исключили вариант недостоверности официальных итогов голосования. Согласно опросу, 37% выразили убеждение, что результатам можно полностью доверять, 25% выразили недоверие.

30 октября ВЦИОМ обнародовал итоги опроса о вхождении в состав России новых регионов. Воссоединение с РФ Донбасса и Новороссии поддерживают 72% жителей страны.