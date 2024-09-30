Москва, 30 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Вхождение новых регионов в состав России поддерживают 72% жителей страны, следует из социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования опубликовали 30 сентября.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«За два года отношение наших сограждан к вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик и освобождённых районов Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации практически не изменилось. Большая часть по-прежнему позитивно воспринимает эти изменения — 72% (2023 г. — 72%)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

15% респондентов сообщили, что без эмоций воспринимают воссоединение новых регионов с Россией, 9% заявили о негативном отношении к этому событию.

Среди тех, кто положительного отозвался о присоединении новых территорий, 17% обосновали своё мнение вариантом, что это исконно русские земли, 10% — там живут русские люди, 8% — произошло воссоединение одного народа, 5% — этого хотели жители регионов, 3% — историческая справедливость.

Кроме того, 18% опрошенных, которые поддерживают вхождение новых регионов в состав РФ, заявили, что это нужно было сделать, чтобы защитить и освободить жителей, проживающих на этих землях.

Опрос проводили 24 сентября методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке. В исследовании приняли участие 1600 жителей России в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября в России отмечают День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян со второй годовщиной события, отметив его судьбоносность. Он также поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, решительность, сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству.

Президент назвал основной задачей обеспечение безопасности новых регионов. Он подчеркнул, что власти страны не будут откладывать вопросы развития Донбасса и Новороссии на потом, так как жители нуждаются в этом сейчас.

Глава государства заявил, что развитие новых регионов является одним из основных национальных приоритетов. Руководство РФ делает всё, чтобы как можно скорее там провели восстановительные работы, и нет сомнений в исполнении всех планов.