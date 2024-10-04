Москва, 4 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Более 77% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину и 73,6% жителей страны одобряют его деятельность на посту главы государства. Это следует из опубликованных 4 октября результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс) Администрация президента России

Отмечается, что исследование проводилось с 23 по 29 сентября среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Последняя построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% участников опроса (без изменений), уровень одобрения деятельности президента также остался прежним и составляет 73,6%», — говорится в результатах исследования.

При этом деятельность российского правительства одобрили 48,8% респондентов, а деятельность председателя правительства Михаила Мишутина — 51,3% опрошенных. О своём доверии к главе правительства заявили 60,1% участников опроса.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией поддерживают 72% россиян. Ещё 15% опрошенных заявили, что без эмоций воспринимают это событие, и только 9% оценили его негативно.

В середине июля пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ работает без оглядки на какие-либо рейтинги. Представитель Кремля уточнил, что в этом вопросе всё осталось без изменений.