Москва, 17 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Порядка 60% россиян исключили вариант недостоверности официальных результатов выборов. Такие данные 17 сентября привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Евгений Горбачев/РИА Новости

«Россияне в целом высоко оценивают прозрачность и честность выборов: 37% убеждены, что результатам можно полностью доверять, 23% допускают незначительные нарушения, не влияющие на итоги голосования», — следует из опроса.

При этом доверие к результатам выборов чаще выражали именно те, кто непосредственно посещал избирательные участки, о недоверии говорили те, кто вовсе не голосовал.

В целом недоверие выразили 25% респондентов, для 15% россиян вопрос о легитимности выборов стал затруднительным.

Коснулся опрос и нововведений избирательной системы, таких как «Мобильный избиратель». С его помощью голосовать можно не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Согласно итогам опроса, три четверти (75%) россиян осведомлены о возможностях «мобильного избирателя». Среди предпочитающих смешанную модель медиапотребления — ТВ и интернет — показатель достиг 80%. При этом каждый четвертый опрошенный (25%) впервые услышал о «мобильном избирателе».

Систему трёхдневного голосования положительно оценил 61% респондентов. Остальные либо равнодушны (21%) к нововведению, либо не одобрили его (16%).

Отдельно ВЦИОМ исследовал отношение к дистанционному электронному голосованию. Опрос показал отсутствие единого отношения к вопросу «дистанционных выборов». 53% респондентов одобрили возможность голосовать на выборах дистанционно, показатель противников этих технологий составил 39%. При этом в последние годы доля сторонников ДЭГ росла. В 2023 году их показатель составлял 39-45%, а сентябрьский замер обновил максимум 2022 года, когда положительно ответили 50%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке мобильных номеров среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы разного уровня, прошедшие в российских регионах, состоялись, результаты голосования достоверны. Также председатель Центризбиркома РФ, подводя итоги единого дня голосования, отметила невероятную гражданскую, политическую зрелость избирателей в России.

С 6 по 8 сентября в России прошло трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны участники голосования выбирали губернаторов, а в трёх регионах голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводились выборы региональных и муниципальных парламентариев.