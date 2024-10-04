Москва, 4 октября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Вашингтону становится труднее навязывать партнёрам по НАТО свою волю, заявил 4 октября начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Эксперт указал на трудности, с которыми придётся столкнуться новому генсеку альянса Марку Рютте, несмотря на хорошие отношения, сложившиеся у него с лидерами большинства европейских стран и кандидатами в президенты США.

«Со времени окончания холодной войны организация увеличилась в два раза, причём страны, входящие в неё, тоже усилились. Поэтому США всё сложнее навязывать им свою волю, но НАТО так устроено, иначе быть не может», — процитировало Ермакова агентство «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Рютте стал новым генсеком НАТО 1 октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Он поспешил заявить, что будет продолжать политику, которую вёл его предшественник.

1 октября новый глава альянса заявил, что каждая из стран — членов НАТО должна сама решать, разрешать ли Киеву бить вглубь России натовским оружием. Спустя два дня он добавил, что НАТО не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары вглубь России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от нового руководства альянса следует ждать только усиления антироссийской риторики, на конструктив НАТО при новом руководстве рассчитывать не следует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика НАТО останется прежней при Рютте.