Брюссель, 1 октября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал генсеком НАТО, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась 1 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

TASS/ EPA/ZIPI Марк Рютте

Рютте стал 14-м по счёту генеральным секретарём альянса. Он назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, НАТО также уделит внимание ситуации в Ливане.

Полномочия Столтенберга истекли 30 сентября. Он занимал пост генсека НАТО с 2014 года. После ухода с должности Столтенберг станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня послы стран — участниц НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека альянса. Столтенберг 18 июня назвал Рютте сильным кандидатом на эту должность.

Западные СМИ писали, что ключевой задачей Рютте станет обеспечение преемственности политики НАТО в условиях сложной геополитической ситуации. В частности, ожидается, что Рютте будет придерживаться приоритетов Столтенберга: поддержка Украины, увеличение расходов на оборону альянса, привлечения США к обеспечению безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле отметил, что НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для РФ и вызовет соответствующий ответ.