Москва, 1 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Россия не ожидает, что в политике НАТО произойдет что-то новое и существенное после вступления в должность нового генерального секретаря альянса Марка Рютте. Об этом 1 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Zuma\TASS Марк Рютте

«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что в Москве хорошо знают Рютте, который во время нахождения на посту премьер-министра Нидерландов не один час провёл вместе с президентом России Владимиром Путиным за столом переговоров.

Песков уточнил, что ранее в Москве были надежды на возможность выстраивания добрых, прагматичных отношений с нидерландской стороной, по крайней мере в то время с ней вёлся такой диалог.

«Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли достаточно непримиримую позицию — позицию на полное исключение каких-либо контактов с нашей стороны, поэтому мы не думаем, что в политике альянса что-то произойдёт — новое и существенное», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября Рютте стал 14-м по счёту генсеком альянса, сменив на этом посту Йенса Столтенберга, который находился на должности генсека НАТО рекордные десять лет — с 2014 года. Новый генсек альянса назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону блока.

Позднее в этот же день Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в НАТО. По словам нового генсека альянса, увеличение помощи Украине и приближение её к блоку являются для него одним из приоритетов.