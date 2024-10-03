Киев, 3 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений для Киева на удары западным оружием вглубь территории России. Об этом 3 октября заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе своего необъявленного визита в Киев.

Eric Lalmand/Global Look Press Марк Рютте

«Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно», — привело его слова «РИА Новости».

При этом Рютте выступил с утверждением, что удары Запада по целям на территории России могут помочь киевскому режиму.

Новый генсек НАТО также выразил надежду на то, что Украина в итоге вступит в НАТО, однако не стал называть сроки такого приглашения, для которого необходимо единогласное решение всех действующих членов альянса.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте 1 октября заявил, что каждая из стран — участниц блока самостоятельно должна принимать решение о том, разрешать ли Киеву нанесение ударов вглубь России. Вместе с тем он признал, что альянс не видит непосредственной угрозы применения ядерного оружия со стороны Москвы.

Агентство Associated Press (АР) 1 октября со ссылкой на источник написало, что президент США Джо Байден после президентских выборов в стране может разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. Отмечалось, что глава Белого дома слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов в США.

Позднее в этот же день АР и американская газета The Washington Post (WP) удалили из своих публикаций слова о том, что Байден может разрешить Киеву бить вглубь России западным оружием.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину государства. В новой версии документа агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Также может быть дан ядерный ответ агрессору при нападении на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны.