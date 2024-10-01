Брюссель, 1 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Каждая из стран НАТО сама будет принимать решение о том, разрешать ли Украине нанесение ударов вглубь России, заявил 1 октября генсек НАТО Марк Рютте.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава альянса считает, что у Киева «есть право защищать себя». Как отметил Рютте, «такая защита не заканчивается на границах».

«Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники», — заявил генсек НАТО.

Он добавил, что альянс на сегодняшний день не видит непосредственной угрозы применения ядерного оружия со стороны России.

Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга. Заняв новый пост, он заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в альянсе. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не ждёт перемен в политике НАТО в связи со сменой руководства.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг 16 сентября заявил, что НАТО не станет частью конфликта с РФ, если Украина получит разрешение применять оружие альянса для нанесения ударов вглубь России.

Президент РФ Владимир Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину страны. Агрессия со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться Москвой как их совместное нападение на Россию. Нападение на Россию с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы её суверенитету может повлечь за собой ядерный ответ.

Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер 1 сентября заявил, что Киев не должен получать разрешение от США для нанесения ударов вглубь России в случае, если украинская армия применяет изготовленное на Украине оружие.