Москва, 2 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. России от нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте стоит ожидать лишь усиления антироссийской политики, а не конструктивных отношений. Об этом 2 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Что касается Марка Рютте, он доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов, русбофобов на посту премьер-министра Нидерландов. Я думаю, именно этим он и заслужил место генсека НАТО, так сказать, надёжный русофоб», — отметила спикер ведомства.

По словам Захаровой, Москва не сомневается, что политик будет продвигать антироссийские подходы на новой должности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов стал генсеком НАТО, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные десять лет. Он назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, НАТО также уделит внимание ситуации в Ливане.

В своём первом выступлении после вступления в должность Рютте заявил о необходимости принять Украину в НАТО. По его словам, наращивание помощи Украине и приближение её к альянсу являются для него одним из приоритетов, потому что стабильная безопасность в Европе без «сильной и независимой» Украины якобы невозможна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение нового генерального секретаря НАТО, скорее всего, не сможет изменить стратегическую линию Североатлантического альянса, направленную на подавление России. Он подчеркнул, что в настоящее время объединение является вражеским альянсом для РФ.