Екатеринбург, 4 октября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Уральским губернаторам 4 октября представили нового постоянного полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артёма Жогу.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В церемонии участвуют первый вице-спикер Совета Федерации, врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, все губернаторы регионов округа, а также представители федеральных структур.

Якушев напомнил, что Жога прошёл программу обучения «Время героев» для участников специальной военной операции, которая позволяет работать на госслужбе и в органах власти.

«Я уверен, что тот опыт, который [он] приобрёл <…> все эти качества позволят Артёму Владимировичу эффективно исполнять обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе», ― отметил Якушев.

В свою очередь Жога заявил, что видит свою главную задачу в развитии Уральского федерального округа.

«Буду прилагать максимальные усилия для работы, для развития нашего региона и дальнейших планов. Соответственно, задачи, поставленные президентом, будем выполнять, будем детально обсуждать с губернаторами, уверен, что мы сработаемся, уверен, что найдем общий язык», ― заявил полпред.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 октября подписал указ о назначении ветерана специальной военной операции и Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жоги своим полномочным представителем в УрФО. Он сменил на посту Владимира Якушева.

Комментируя своё назначение, Жога поблагодарил организаторов программы «Время героев» за опыт, полученный во время обучения. Полпред президента отметил, что ожидает совместной и эффективной работы с губернаторами и главами муниципалитетов Уральского федерального круга.

Также Артём Жога сообщил о намерении принять кадровые решения на новом посту после знакомства с командой полпредства. По его словам, в работе на ответственной должности он будет опираться на опыт и знания, полученные в ходе программы «Время героев» и за время пребывания на военной службе и руководства Народным советом ДНР.

4 октября новый полпред главы государства прибыл в Екатеринбург.