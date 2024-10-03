Москва, 3 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артём Жога выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами будет эффективной. Об этом он написал 3 октября в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Артём Жога

«Убежден, что наша совместная работа с губернаторами и главами муниципалитетов Урала будет эффективной», — написал Жога.

Новый полпред президента также заявил, что рассчитывает на поддержку всей огромной команды и жителей Уральского федерального округа. Он уже имел возможность посетить Ханты-Мансийск во время поездки по регионам в качестве сопредседателя избирательного штаба президента Владимира Путина.

В своей работе Жога пообещал максимально использовать опыт и знания участников президентской программы «Время героев», а также участников СВО, коллег-депутатов Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль 2 октября распространил информацию о том, что российский лидер подписал указ о назначении Жоги своим полпредом. В тот же день он прокомментировал своё назначение. Жога поблагодарил организаторов президентской программы за опыт, полученный за время обучения.

Артём Жога — Герой ДНР. Перед выборами президента России в 2024 году он занимал пост сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. В сентябре 2023 года Жогу избрали председателем Народного совета ДНР.