Москва, 3 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», назначенный полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), Герой Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога заявил, что примет кадровые решения на новом посту после знакомства с командой полпредства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Первостепенная задача стоит: приехать и познакомиться с тем аппаратом, который сейчас работает, посмотреть, какие есть сложности в работе», — сказал он в четверг, 3 октября, в эфире телеканала «Россия-24».

Жога добавил, что возьмёт с собой личных помощников, с которыми работал в ДНР. Они знают его график и стиль работы, следовательно, с ними легче будет интегрироваться в новую обстановку.

Новый полпред планирует опираться в работе на опыт, полученный на военной службе, а также при руководстве народным советом ДНР. Также он будет использовать знания, полученные в ходе программы «Время героев».

Цель программы «Время героев» — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов и ветеранов спецоперации на Украине. Программу реализует Высшая школа государственного управления президентской академии по поручению главы государства. Новые назначения и ответственные должности получили 10 участников программы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 октября назначил Жогу полпредом в УрФО. Он сменил на посту Владимира Якушева.

Жога после назначения выразил уверенность, что совместная работа с губернаторами будет эффективной, отметив, что рассчитывает на поддержку команды и жителей УрФО. Он посещал ранее округ, был в Ханты-Мансийске во время поездки по регионам, когда был сопредседателем избирательного штаба Путина.

В сентябре 2023 года Жогу избрали председателем Народного совета ДНР. Сын Артёма Жоги командир батальона «Спарта» и Герой России Владимир Жога погиб в 2022 году при освобождении Волновахи в ДНР.