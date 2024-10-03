Екатеринбург, 4 октября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев», ветеран специальной военной операции и Герой Донецкой Народной Республики Артём Жога, назначенный ранее полномочным представителей президента России в Уральском федеральном округе, прибыл в Екатеринбург. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента в УрФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Артем Жога

«В Екатеринбург прибыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога», — говорится в сообщении.

2 октября пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги своим полномочным представителем в УрФО. Комментируя своё назначение, Жога поблагодарил организаторов программы «Время героев» за опыт, полученный во время обучения.

Как передавало ИА Регнум, ранее полпред президента сообщил, что ожидает совместной и эффективной работы с губернаторами и главами муниципалитетов Уральского федерального круга. Также Артём Жога сообщил о намерении принять кадровые решения на новом посту после знакомства с командой полпредства. По его словам, в работе на ответственной должности он будет опираться на опыт и знания, полученные в ходе программы «Время героев» и за время пребывания на военной службе и руководства Народным советом ДНР.