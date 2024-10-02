Москва, 2 октября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил председателя Народного совета (парламента) ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили 2 октября в пресс-службе Кремля.

kremlin.ru

«Назначить Жогу Артёма Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.

Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его опубликования.

Должность полпреда главы государства в УрФО ранее занимал Владимир Якушев. Указ об освобождении его от должности Путин подписал 24 сентября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920346" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Герой ДНР гвардии полковник Артём Жога назначен полпредом президента в УрФО

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Якушев был избран первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Он также является врио секретаря генсовета «Единой России».

Артём Жога — Герой ДНР, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев», цель которой — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов, ветеранов спецоперации на Украине. Перед выборами президента РФ 2024 года он занял пост сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. В сентябре 2023 года Жогу избрали председателем Народного совета ДНР.

Сын Артёма Жоги, командир батальона «Спарта» и Герой России Владимир Жога погиб в 2022 году при освобождении города Волновахи (ДНР).