Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу полпредом в УрФО
Путин назначил участника программы «Время героев» Жогу своим полпредом в УрФО
Москва, 2 октября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил председателя Народного совета (парламента) ДНР Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили 2 октября в пресс-службе Кремля.
«Назначить Жогу Артёма Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.
Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его опубликования.
Должность полпреда главы государства в УрФО ранее занимал Владимир Якушев. Указ об освобождении его от должности Путин подписал 24 сентября.
Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября Якушев был избран первым заместителем председателя Совета Федерации РФ. Он также является врио секретаря генсовета «Единой России».
Артём Жога — Герой ДНР, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев», цель которой — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа бойцов, ветеранов спецоперации на Украине. Перед выборами президента РФ 2024 года он занял пост сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. В сентябре 2023 года Жогу избрали председателем Народного совета ДНР.
Сын Артёма Жоги, командир батальона «Спарта» и Герой России Владимир Жога погиб в 2022 году при освобождении города Волновахи (ДНР).