Москва, 2 октября, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Артём Жога прокомментировал своё назначение полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщает 2 октября пресс-служба программы «Время героев», которая создана для обучения бойцов и ветеранов спецоперации.

«РИА Новости» / Михаил Метцель

Ранее Кремль распространил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Жоги своим полпредом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920350" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Герой ДНР гвардии полковник Артём Жога назначен полпредом президента в УрФО

Ветеран спецоперации поблагодарил организаторов программы за опыт, полученный за время обучения.

«Благодаря опыту, который мы получили на первом модуле программы «Время героев» и стажировке, сейчас многие ребята получают назначения на те или иные ключевые должности. Думаю, это только начало. Полагаю, что нас ждёт замечательное счастливое будущее с крепкой страной, с крепким руководством и с надёжным тылом», — сказал Жога, слова которого приводит Telegram-канал «Времени героев».

Ректор Президентской академии РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил участника программы с назначением на новую должность и пожелал ему успехов.

«Уверен, что боевой опыт, управленческие таланты и знания, полученные в ходе обучения на программе «Время героев», позволят Артёму Жоге достичь отличных результатов в работе. Для Академии очень важно и ценно, что Президент доверяет нашим выпускникам. Отдельные слова благодарности я хотел бы выразить всем наставникам проекта, которые работали с нашими Героями и передавали им свой опыт. Артёму желаю удачи и успехов», — заявил он.

Артём Жога — Герой ДНР. Перед выборами президента РФ 2024 года он занимал пост сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина. В сентябре 2023 года Жогу избрали председателем Народного совета ДНР. Сын Артёма Жоги, командир батальона «Спарта» и Герой России Владимир Жога погиб в 2022 году при освобождении Волновахи (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября президент РФ подписал указ об освобождении от должности полпреда в УрФО Владимира Якушева. 25 сентября Якушев был избран первым заместителем председателя Совета Федерации РФ.