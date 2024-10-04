Донецк, 4 октября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) установили камеры наблюдения на многоэтажных домах. Это помогало украинской армии отслеживать перемещения российских сил. Об этом 4 октября рассказал командир 95-го стрелкового полка Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Сид, участвовавший в штурме города.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели всё», — уточнил в беседе с «РИА Новости» военный.

Он добавил, что из-за этого снабжение российских войск на передовой было затруднено. Кроме того, после того, как за четыре дня ВСУ подбили три машины полка, командир запретил любые перемещения. Тогда российские солдаты решили прорубить «дорогу жизни», чтобы возить по ней боеприпасы и продукты питания на мотоциклах. Однако из-за открытой местности всё приходилось нести на руках. Тогда бойцы ВС РФ сделали самоходные тележки на электродвигателе для доставки грузов. Её оператор находился в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках о ситуации на фронтах. Последний раз про город сообщали 1 октября, заявив, что там якобы отразили атаку российских бойцов.

2 октября командование ВСУ подтвердило отступление из Угледара. Группировкой войск «Хортица» было получено разрешение на оставление позиций в населённом пункте в связи с угрозой окружения. Как сообщило украинское издание «Страна. ua», освобождение Угледара Вооружёнными силами России позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что город оставался одним из сильнейших укрепрайонов, а его потеря означает необходимость создания новой линии обороны ВСУ.

Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара российскими военными. После освобождения города глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в населённом пункте находятся порядка 115 мирных жителей, которым российские военные оказывают необходимую помощь. В ближайшее время будет проведено разминирование территории Угледара и близлежащих районов, после чего власти приступят к оценке и составлению планов и предложений по восстановлению города.