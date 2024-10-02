Киев, 2 октября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в Донецкой Народной Республике в своих сводках с фронтов. Об этом в среду, 2 октября, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Последний раз Угледар упоминался в утренней сводке от 1 октября ― там говорилось, что ВСУ отразили атаки на город», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее этот населённый пункт фигурировал в сообщениях о боях на времевском направлении.

После этого Генштаб сообщал о том, что российские войска «безуспешно» атакуют Богоявленку. Угледар уже не упоминался.

Также в Генштабе украинских формирований признали, что на линии боевого соприкосновения наблюдается сложная для Вооружённых сил Украины обстановка, российские военные превосходят в живой силе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что армия России освободила южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, противник находится на севере населённого пункта, его продолжают вытеснять.

Telegram-канал «Военное дело» сообщил о том, что российские войска установили флаг России в центральной части Угледара, а также на контролируемых ими высотах в разных частях города.

Вечером 1 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал, что украинские войска отступили из Угледара. Он также назвал это позором для ВСУ и потребовал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день в видеообращении заявил, что нынешняя ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины остаётся очень, очень сложной. По его словам, этой осенью украинским военным придётся сделать всё возможное для достижения поставленных целей.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин 2 октября заявил, что на данный момент говорить о полном освобождении Угледара от украинских боевиков ещё рано, российские военные ведут в городе зачистку.