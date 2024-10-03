Москва, 3 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Необходимо снизить градус общественных дискуссий по квадроберам. Об этом 3 октября заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

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«Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказывать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям. Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам, а?» — написала она в Telegram-канале.

Главред иронично поинтересовалась, неужели все остальные проблемы в стране уже решены, и попросила коллектив отказаться от участия в «ярмарке сплетен и грызни».

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября женщина в Омске вывела на прогулку во двор дочь, изображавшую собаку. Ребёнок передвигался на четвереньках, и на нём был поводок. При этом настоящий питомец семьи передвигался по площадке свободно. 30 сентября в метро Екатеринбурга подросток-квадробер напугал пассажиров, начав имитировать поведение кошки в одном из вагонов.

3 октября в Совете Федерации поддержали предложение ввести ответственность для родителей квадроберов, отметив, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Субкультура, берущая начало в Японии, набрала популярность среди детей и подростков в России. По мнению врача-гастроэнтеролога Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Стеллы Хамхоевой, этот тренд небезобиден, так как дети могут отравиться кормом для животных или травмироваться, имитируя их движения.