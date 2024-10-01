Омск, 1 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Женщина в Омске вывела на прогулку во двор дочь, изображавшую собаку. Ребёнок передвигался на четвереньках и на нём был поводок, что во вторник, 1 октября, засняли на видео местные жители.

Кадр из видео

Вместе с ребёнком-квадробером на прогулку вышла собака, бегавшая без поводка, в отличие от девочки. Местом для прогулки стала огороженная площадка для игры в баскетбол.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920014" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мать выгуливала дочь-квадробера на поводке

Видео заснято из окна дома на Пригородной улице 30 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, квадроберы носят маски и костюмы четвероногих животных, подражая их повадкам — представители движения рычат, лают, а также бегают на четвереньках. Иногда они ведут себя агрессивно и вызывающе. Так, 30 сентября подросток-квадробер в вагоне метро начал изображать кошку и напугал пассажиров.

Субкультура, берущая начало в Японии, набрала популярность среди детей и подростков в России. По мнению врача-гастроэнтеролога Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Стеллы Хамхоевой, этот тренд небезобиден, так как дети могут отравиться кормом для животных или травмироваться, имитируя их движения.

Психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова советует родителям детей-квадроберов выяснить, с чем связано это увлечение. Нужно донести до ребёнка, что существуют и другие, более приемлемые способы привлечь внимание, отметила эксперт.