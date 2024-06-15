Москва, 15 июня, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Новый тренд по имитации поведения животных среди детей — квадробинг — опасен для их здоровья, потому что ребёнок может отравиться кормом для животных или получить травму, имитируя их движения. Об этом 15 июня рассказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.

TASS/Tayfun Salci/ZUMA Press Wire

«Корм домашних животных небезопасен для детей», — процитировала её слова «Газета.Ru».

Специалист уточнила, что большую часть корма для животных производят из не перевариваемой человеческим организмом пищи, а также его твёрдые гранулы ребёнку сложно прожевать и они могут попасть в дыхательное пути, что может привести к удушью.

Хамхоева отметила, что корм для домашних животных может привести к аллергии у детей и в нём могут содержаться вредные бактерии, потому что за ним не такой строгий контроль, как за человеческой пищей.

По словам медицинского психолога отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарьи Михайловой, заметившим у своего ребёнка такое поведение родителям стоит постараться разобраться в его причинах.

«Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание», — сказала она.

Михайлова пояснила, что в первую очередь родителям необходимо поговорить с ребёнком, чтобы узнать, что с ним происходит и почему он увлёкся квадробингом, постаравшись ему объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, которые будут более приемлемыми в социальном смысле и не нанесут ущерба здоровью.

При этом психолог реабилитационного центра «Кораблик» РДКБ Яна Селиванова назвала отклоняющееся поведение у ребёнка, имитирующее поведение животных, поводом обратиться к специалисту.

«Занятия квадробингом действительно включает в себя активное использование многих групп мышц и способствует их развитию, однако стоит учитывать, что физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырёх конечностях и, тем более, экстремальному передвижению, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребёнка», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня из исследования ДОМ.РФ стало известно, что более половины детей в России (57%) хотели бы больше развлечений на игровых площадках: качелей, горок и каруселей, спортивных тренажёров. В исследовании приняли участие более 1200 взрослых и детей, оно проводилось в мае в павильоне «Дом мечты» на выставке-форуме «Россия».

В ходе него взрослые и дети отвечали на вопросы о благоустройстве дворов и общественных пространств около жилых домов. Также выяснялось, насколько ребёнку комфортно гулять в городе одному, где он проводит свободное время и как часто гуляет.