Москва, 5 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В России многие подростки начали увлекаться субкультурным движением под названием «квадробинг», предполагающим имитацию животного поведения. Такое необычное детское увлечение оказалось не совсем безобидным: так, с мая по сентябрь в разных регионах страны было зафиксировано несколько скандалов с участием квадроберов.

Global Look Press

В мае новосибирский новостной портал infopro54 написал, что дети не ограничились пробежкой по газонам на четырёх лапах и решили попробовать корм для животных. Выбор пал на пакетики с жидким питанием для кошек. Девочка выложила их содержимое на сидение лавочки, после чего, стоя на четвереньках, стала поедать с не продезинфицированной поверхности кошачью еду.

По информации портала, противники движения даже начали призывать к срыву «сходок» квадроберов. Более того, в одном из чатов в Telegram-канале жительница обнаружила подробную инструкцию о том, как нужно одеваться «на дело», под которым подразумевается своеобразный рейд.

Некоторые пользователи Сети, которые комментировали поведение детей, сошлись во мнении, что имитация животного поведения скорее напоминает некий психоз и способствует расчеловечиванию детей. Они призвали родителей найти для подростков более подходящие их возрасту и адекватные увлечения.

Массовое увлечение подростков квадробингом не обошло и Мурманскую область, где одна девочка решила продемонстрировать агрессивную сторону животного поведения. В Кандалакше представительница субкультуры вцепилась зубами в другого ребёнка на детской площадке, написал портал «Хибины». По словам матери пострадавшей девочки, на обидчице была кошачья маска, хвост и перчатки с когтями — основные атрибуты, характерные для квадроберов.

Схожий случай произошёл в августе в Краснодаре. Местный паблик в соцсети «ВКонтакте» написал, что одна из девочек-квадроберов укусила другого ребёнка. Пользователи тогда заявили, что подростки в своём увлечении начали переходить все возможные грани, и напомнили, что подростки и сами в итоге могут поплатиться за своё поведение, если кто-то из пострадавших решится сразу дать отпор обидчикам.

В том же месяце в Гатчине неизвестный накинулся на участников встречи поклонников движения фурри. В отличие от квадробинга его приверженцы не имитируют поведение животных, но тоже надевают тематические костюмы. Как написала «Комсомольская правда», неизвестный в балаклаве бросил в группу молодёжи гранату и выстрелил пару раз из пневматического пистолета. Двое пострадавших обратились за помощью в «скорую». Нападавшего задержали, ему грозит до семи лет за решёткой.

Один из последних скандалов с квадроберами произошёл 3 сентября в Стерлитамаке. Издание «Медиакорсеть» сообщило, что девочка, одетая в маску, напоминающую енота, перемещалась на четвереньках по зоне отдыха, рыча на прохожих. Поведение её больше напоминало собачье. По информации издания, в городе образовалась целая группа поклонников имитации животного поведения.

Как сообщало ИА Регнум, медики назвали новый тренд опасным для здоровья. Ребёнок может отравиться кормом для животных или получить травму, имитируя их движения, пояснила 15 июня врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева. Большую часть кормов для животных производят из не перевариваемой человеческим организмом пищи, а также его твёрдые гранулы ребёнку сложно прожевать, и они могут попасть в дыхательное пути, что может привести к удушью, отметила она.

Медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова посоветовала родителям поговорить с ребёнком, чтобы узнать, что с ним происходит и почему он увлёкся квадробингом, постаравшись ему объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, которые будут более приемлемыми в социальном смысле и не нанесут ущерба здоровью.