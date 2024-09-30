Екатеринбург, 30 сентября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. В метро Екатеринбурга подросток-квадробер напугал пассажиров, начав имитировать поведение кошки в одном из вагонов. Об этом 30 сентября сообщил портал URA.RU.

РИА Новости/Максим Богодвид

По словам очевидца произошедшего, подросток в кошачьей маске и перчатках с коготками на четвереньках вбежал в вагон. Осмотревшись, он начал мяукать и тереться головой о ноги пассажиров. Периодически даже шипел на людей.

Некоторых подобное поведение напугало. Но большинство невольных зрителей довольно спокойно отреагировало на подобное поведение подростка. Замечания ему никто делать не стал, добавил очевидец.

Ранее портал писал, что спрос на атрибуты для квадробинга в Екатеринбурге вырос в 14 раз.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она напомнила, что движение образовалось в России в результате следования молодыми людьми популярным негативным трендам. Чаще всего представителями этой субкультуры являются подростки. Они не только ходят на четвереньках и лают, как собаки, в общественных местах, но иногда бросаются на людей, кусая их.

Ранее медики назвали новый тренд опасным для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева 15 июня объяснила, что ребёнок может отравиться кормом для животных или получить травму, имитируя их движения. Большую часть кормов для животных производят из не перевариваемой человеческим организмом пищи, а также его твёрдые гранулы ребёнку сложно прожевать, и они могут попасть в дыхательные пути, что может привести к удушению, отметила она.