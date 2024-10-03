Москва, 3 октября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за сутки сбили 122 беспилотника украинских боевиков вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом 3 октября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции», — сказал он.

Конашенков уточнил, что с начала спецоперации российские военные уничтожили в общей сложности 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 734 дрона, 579 зенитных ракетных комплексов и 18 479 танков и других боевых бронированных машин.

Также за это время армией России были уничтожены: 1469 реактивных систем залпового огня, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 824 единицы специальной военной автомобильной техники, добавил военный.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в регионе. По его словам, цели были сбиты над Белгородом и Белгородским районом.

В ночь на 3 октября силы ПВО уничтожили над Воронежской областью десять беспилотников. По словам главы региона Александра Гусева, в результате этого, по предварительным данным, нет пострадавших и разрушений.

Вечером 2 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в небе над регионом украинском дроне. По его словам, Киев пытался использовать для теракта беспилотник самолётного типа.