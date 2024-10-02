Брянск, 3 октября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Российские военные сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, сообщил 2 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Губернатор уточнил, что цель обезвредила система противовоздушной обороны.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ранения людей и разрушений удалось не допустить. На место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Александр Богомаз проинформировал, что в ночь с 20 на 21 сентября средства ПВО России нейтрализовали несколько десятков дронов ВСУ и им удалось отразить массированную атаку БПЛА на регион.