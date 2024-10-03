Белгород, 3 октября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Белгородской области утром 3 октября уничтожено несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

MOD Russia/Global Look Press

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пока нет информации о разрушениях и пострадавших. Появились данные о падении осколков от сбитых целей. Глава региона добавил, что на местах работают специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили 73 украинских дрона. В общей сложности над территорией России за ночь силы ПВО уничтожили 113 БПЛА ВСУ.

Гладков сообщил, что за сутки в результате атак украинской армии в Белгородской области погибли четыре мирных жителя, ещё 24 человека получили ранения.