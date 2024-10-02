Воронеж, 3 октября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 октября уничтожили над территорией Воронежской области 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Дежурными силами ПВО в Воронежской области уничтожено более 10 беспилотных летательных аппаратов… Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что в результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области в среду около 21:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об уничтожении одного украинского БПЛА самолётного типа. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось. На место падения фрагментов сбитого беспилотника прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Вечером 2 октября российские силы ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Курской области 10 беспилотников украинских войск. По информации губернатора региона Алексея Смирнова, до этого российские военные сбили ещё три БПЛА и три украинские ракеты.