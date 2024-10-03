Бейрут, 3 октября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла накануне своей гибели согласился пойти на перемирие с Израилем, заявил журналистам глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Moqawama.org Хасан Насралла

Глава партии погиб 27 сентября в Бейруте в результате авиаудара израильской армии. Смерть Насраллы подтвердили члены «Хезболлы».

Хабиб, заявление которого привёл телеканал CNN, отметил, что вопрос о перемирии с Израилем обсуждал с генсеком шиитской организации спикер парламента Ливана Набих Берри. Также, по словам чиновника, о решении Насраллы ливанские власти уведомили представителей США и Франции.

Ливанский премьер-министр Наджиб Микати в свою очередь призвал незамедлительно прекратить боевые действия между ЦАХАЛ (израильская армия) и «Хезболлой». Он подчеркнул, что урегулирование конфликта дипломатическим путём выгодно и Ливану, и Израилю.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября ЦАХАЛ нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Среди жертв атаки был и Хасан Насралла, который возглавлял «Хезболлу» почти 30 лет.

В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. По утверждениям ЦАХАЛ, целью вторжения стало уничтожение объектов «Хезболлы». Позже Армия обороны Израиля заявила, что задействовала в наземной операции в Ливане свои военно-воздушные силы и артиллерию.

2 октября Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал Хасана Насраллу о том, что Израиль планирует его убийство. В связи с этим иранский деятель призвал Насраллу покинуть Ливан за несколько дней до удара израильских войск по Бейруту.