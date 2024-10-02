Тегеран, 3 октября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупреждал генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу о том, что Израиль планирует его ликвидировать. Об этом 2 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Али Хаменеи предупредил лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу и призвал его покинуть Ливан за несколько дней до того, как тот погиб в результате израильского удара», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Верховный лидер Ирана предупредил генсека «Хезболлы» сразу после того, как на членов шиитского движения было совершено нападение с использованием начинённых взрывчаткой пейджеров.

По информации источника, посланником был один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который также погиб в результате израильского авиаудара.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Позднее «Хезболла» официально подтвердила, что в результате авиаудара погиб генеральный секретарь движения Хасан Насралла, возглавлявший движение почти 30 лет.

Позднее стало известно, что после гибели лидера «Хезболлы» Верховного лидера Ирана перевели в безопасное место внутри страны, где действуют повышенные меры безопасности.

Вечером 1 октября Иран в ответ на гибель Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых перехватили средства противовоздушной обороны. КСИР Ирана пригрозил новыми атаками в случае военной реакции со стороны Тель-Авива.