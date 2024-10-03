Вашингтон, 3 октября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Предлагаемый главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемый план победы включает действия не только Украины, но и третьих стран. Об этом 2 октября в ходе брифинга сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«План победы, который предоставила Украина, — это не просто вопрос действий, которые предпримет Украина. Это вопрос действий, которые также предпримут другие страны по всему миру», — сообщил он.

Представитель Госдепа не уточнил, в чём именно состоит «план победы», поскольку Киев до сих пор его не обнародовал. При этом Миллер добавил, что США увидели в этом плане ряд приемлемых шагов и собираются обсудить их с украинской стороной.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что глава киевского режима в ходе своего визита в Соединённые Штаты расхваливал «план победы» в попытках заручиться большей поддержкой и гарантиями безопасности от Вашингтона и западных союзников. Несмотря на это, по информации WSJ, действующая американская администрация отказалась одобрить этот план из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта на Украине. По словам Зеленского, в его «план победы» войдут пять пунктов, четыре из которых касаются продолжения боевых действий и потребностей Киева, а один должен быть выполнен после завершения конфликта.

30 сентября глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинцев ознакомят с «планом победы» после его презентации властям США. Однако некоторые части останутся закрытыми, поскольку они якобы «очень чувствительные».

До этого украинское издание «Страна. ua» сообщило, что отказ Запада поддержать «план победы» приведёт к последствиям для Зеленского. Отмечалось, что киевский режим столкнётся с ещё большими внутриполитическими проблемами, если ситуация для ВСУ в зоне боевых действий продолжит ухудшаться.

По мнению директора венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожефа Хорвата, целью «плана победы» Зеленского является не завершение конфликта, а втягивание в него западных стран на фоне ожидающейся тяжёлой зимы из-за катастрофического состояния энергосистемы Украины.