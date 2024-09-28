Будапешт, 28 сентября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Целью «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского является не завершение конфликта, а втягивание в него Запада из-за ожидающейся катастрофической зимы. С таким заявлением выступил директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

В интервью газете Magyar Nemzet эксперт отметил планомерную работу россиян в ходе спецоперации. Также он обратил внимание на катастрофическое состояние системы энергоснабжения Украины.

План Зеленского, предусматривающий вступление Украины в НАТО в течение нескольких месяцев и разрешение на использование западного дальнобойного оружия, направлен не на завершение конфликта, он скорее является попыткой втягивания стран Запада в него, решил Хорват.

По словам аналитика, наёмники, консультанты, эксперты не появляются на территории Украины в форме своей страны. Ряд стран, в том числе США, при одобрении ударов западными ракетами автоматически станет частью конфликта, добавил он.

Эксперт считает, что Украина после 2015 года перешла «в западную, в основном американскую, сферу влияния». Признаками колонии являются дискриминирующие законы о языке последних лет и продвижение на Украине английского как второго государственного языка, резюмировал Хорват.

Как сообщало ИА Регнум, за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это приведёт к катастрофическим последствиям. Острый дефицит электроэнергии является одним из многочисленных факторов, говорящих о грядущем завершении конфликта в пользу России, отмечал американский политолог Джон Миршаймер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 сентября заявил, что Киев предоставил Вашингтону для тщательного изучения свой «план победы» в вооружённом конфликте с Россией. Американский президент Джо Байден «намерен гарантировать, что у Украины будет всё необходимое» для успешного противостояния с РФ, заверил Блинкен.

Скорее всего, Зеленский не получит одобрения своего «плана победы», а в случае прекращения поддержки со стороны США ему придётся самому начать переговоры с Россией, отметило хорватское издание Advance.