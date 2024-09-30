Киев, 30 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Украинцы смогут ознакомится с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, однако увидеть соответствующий документ полностью они не смогут. Об этом 30 сентября в эфире новостного телемарафона заявил глава его офиса Андрей Ермак.

Global Look Press/Ron Adar/Keystone Press Agency

«Это план, и, безусловно, как он (Зеленский. ― Прим. ред.) пообещал после презентации президенту Соединённых Штатов Америки [Джо Байдену], партнёрам, я думаю, он будет представлен украинцам», ― сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что некоторые его «очень чувствительные» части являются закрытыми.

Глава офиса Зеленского объяснил нежелание раскрывать некоторые пункты плана военной необходимостью, поскольку в случае их публикации они попадут в руки российской разведки.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 5 сентября заявил о намерении показать Байдену «план победы» Киева в конфликте на Украине. По информации СМИ, в него входят пять пунктов, включая продолжение действий украинских боевиков в приграничье Курской области, получение Киевом от Запада современного вооружения, а также вхождение Украины в НАТО и ЕС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что так называемый «план победы» главы киевского режима является набором инициатив, который предстоит глубже изучить в ближайшее время.

Госсекретарь Энтони Блинкен 27 сентября сообщил, что Украина предоставила США для тщательного изучения свой «план победы» в вооружённом конфликте с Россией, Вашингтон его тщательно изучает.

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal считают, что в ходе визита в США Зеленский не сумел достичь своих целей, в том числе и по «плану победы» Киева в конфликте на Украине. По словам авторов публикации, администрация американского лидера не стала его одобрять из опасений эскалации ситуации.

Украинское издание «Страна. ua» написало, что Зеленского ждут серьёзные последствия после отказа Запада от поддержки его «плана победы». Такое решение западных политиков, по мнению журналистов, выглядит как серьёзное поражение главы киевского режима.

Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват отметил, что целью «плана победы» Зеленского является не завершение конфликта, а втягивание в него Запада из-за ожидающейся катастрофической зимы.