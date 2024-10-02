Бейрут, 3 октября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 46 человек погибли в результате ударов по Ливану со стороны Израиля. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ливанского минздрава в соцсети Х, передаёт Al Jazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Уточняется, что жертвами авиаударов Израиля по Бейруту и Баальбеку на востоке Ливана, а также по южным провинциям Набатии, Сайду и Тиру стали 46 человек. Ещё 85 человек получили ранения.

Заявление минздрава сделано на фоне новых авиаударов Израиля по пригородам Бейрута.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по столице Ливана городу Бейруту.

Армия обороны Израиля объявила о возобновлении ударов по Бейруту. В ночь на 2 октября израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута. В результате авиаудара в районе Шийях полностью уничтожен многоэтажный дом.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Позднее «Хезболла» официально подтвердила, что в результате авиаудара погиб генеральный секретарь движения Хасан Насралла, возглавлявший движение почти 30 лет.