Тель-Авив, Израиль, 3 октября, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла очередной удар по столице Ливана городу Бейруту. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба израильских войск.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Предварительный отчёт. Армия обороны Израиля нанесла точный удар по Бейруту», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В пресс-службе добавили, что подробности об ударе по ливанской столице будут предоставлены позднее.

Как передавало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля объявила о возобновлении ударов по Бейруту. В ночь на 2 октября израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута. В результате авиаудара в районе Шийях полностью уничтожен многоэтажный дом.

27 сентября израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу ливанского шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана. Истребители ВВС Израиля сбросили более 80 мощных авиабомб, предназначенных для поражения бункеров. Позднее «Хезболла» официально подтвердила, что в результате авиаудара погиб генеральный секретарь движения Хасан Насралла, возглавлявший движение почти 30 лет. Палестинское движение ХАМАС назвало убийство Насраллы терактом и пообещало сформировать с «Хезболлой» единый фронт.