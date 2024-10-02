Бейрут, 2 октября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Жилой многоэтажный дом полностью разрушился в результате удара авиации Израиля по району Шийях в южном пригороде Бейрута. Об этом 2 октября сообщил ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Как рассказали журналистам очевидцы, в результате сильного авиаудара многоэтажный дом рухнул в районе Шийях, здание уничтожено полностью. В соседних домах вылетели стёкла.

Информация о возможных погибших или пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало об ударе ВВС Израиля по жилому дому в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, а также по району Рувейс. Кроме того, по пригороду Бейрута нанесён удар беспилотником Израиля.

Израильские войска возобновили нанесение ударов по Бейруту. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ЦАХАЛ, в столице Ливана атаке подвергаются объекты ливанского движения «Хезболла».

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить инфраструктуру «Хезболлы». Армия обороны Израиля в рамках этой операции привлекла военно-воздушные силы и артиллерию. В ЦАХАЛ также отметили, что действуют в соответствии с планом, разработанным генштабом и Северным командованием.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения распространил информацию о том, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по Ливану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что такие шаги ведут к росту напряжённости в регионе.