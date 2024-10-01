Тель-Авив, Израиль, 2 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Израильские войска возобновили нанесение ударов по Бейруту, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Представители вооружённых сил еврейского государства в Telegram-канале уточнили, что в столице Ливана атаке подвергаются объекты ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ пообещали, что через некоторое время предоставят подробности своей операции в Бейруте.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить инфраструктуру «Хезболлы».

Армия обороны Израиля в рамках этой операции привлекла военно-воздушные силы и артиллерию. В ЦАХАЛ также отметили, что действуют в соответствии с планом, разработанным генштабом и Северным командованием. В рамках этого документа последние несколько месяцев израильские военные проходили соответствующую подготовку.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения распространил информацию о том, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по Ливану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что такие шаги ведут к росту напряжённости в регионе.