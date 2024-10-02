Бейрут, 2 октября, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Удар по жилому дому в южном пригороде столицы Ливана Бейрута нанесли ВВС Израиля. Об этом 2 октября сообщает телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

Уточняется, что израильская авиация в ходе второго налёта нанесла удар по жилому дому в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута. Кроме того, по пригороду Бейрута нанесён удар беспилотником Израиля.

По данным телеканала «Аль-Джадид», ВВС Израиля совершили налёт на район Рувейс в южном пригороде Бейрута. Отмечается, что в результате удара авиации в районе произошло возгорание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские войска возобновили нанесение ударов по Бейруту. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ЦАХАЛ, в столице Ливана атаке подвергаются объекты ливанского движения «Хезболла».

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить инфраструктуру «Хезболлы».

Армия обороны Израиля в рамках этой операции привлекла военно-воздушные силы и артиллерию. В ЦАХАЛ также отметили, что действуют в соответствии с планом, разработанным генштабом и Северным командованием.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения распространил информацию о том, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по Ливану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что такие шаги ведут к росту напряжённости в регионе.