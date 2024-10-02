Москва, 2 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Бывший замначальника филиала Управления лесного хозяйства Министерства обороны России Александр Случак отправлен под домашний арест по делу о хищении 20 млн рублей, сообщил 2 октября Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны РФ Александра Случака и генерального директора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна», — говорится в сообщении.

Оба проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Суд арестовал Авдоляна. Помимо этого, суд арестовал имущество обоих фигурантов дела на сумму 25 млн рублей.

По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн рублей. Похищенные деньги они распределили между собой.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что военные следователи расследуют уголовное дело по факту хищения сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» продуктов питания на сумму свыше 20 млн рублей при поставках военным во Владивостоке. Дело возбудили в отношении сотрудников Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и замкомандира воинской части Владимира Ракова.

В конце сентября суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны Владимира Иванова.

Суд 30 сентября наложил арест на имущество бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей.