Дело возбудили против экс-замглавы филиала Управления лесного хозяйства МО
Дело возбудили против экс-замглавы филиала Управления лесного хозяйства МО РФ
Москва, 2 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Бывший замначальника филиала Управления лесного хозяйства Министерства обороны России Александр Случак отправлен под домашний арест по делу о хищении 20 млн рублей, сообщил 2 октября Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.
«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны РФ Александра Случака и генерального директора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна», — говорится в сообщении.
Оба проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).
Суд арестовал Авдоляна. Помимо этого, суд арестовал имущество обоих фигурантов дела на сумму 25 млн рублей.
По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян, исполняя госконтракт по рубке лесных насаждений Минобороны, занизили стоимость подлежащего вырубке леса, похитив не менее 20 млн рублей. Похищенные деньги они распределили между собой.
Ранее, 1 октября, сообщалось, что военные следователи расследуют уголовное дело по факту хищения сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» продуктов питания на сумму свыше 20 млн рублей при поставках военным во Владивостоке. Дело возбудили в отношении сотрудников Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и замкомандира воинской части Владимира Ракова.
В конце сентября суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны Владимира Иванова.
Суд 30 сентября наложил арест на имущество бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей.