Москва, 30 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Суд наложил арест на имущество бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика», — указано в Telegram-канале ведомства.

Арестованы загородный дом и трёхкомнатная квартира, а также денежные средства Демчика на общую сумму свыше 100 млн рублей. Самому обвиняемому суд продлил срок заключения под стражей до 1 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, экс-начальника вещевого управления Минобороны заключили под стражу 2 августа. В отношении Демчика возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, весной 2017 года к обвиняемому обратился гендиректор одной из коммерческих организаций. Он хотел при содействии экс-начальника решить вопросы об участии своей компании в исполнении госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд Вооружённых сил России. За покровительство обвиняемый получил взятку в размере 4 млн рублей.

27 сентября стало известно, что показания на обвиняемых в получении взятки заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова и его бывшего подчинённого Демчика дал воронежский предприниматель Трибунский, занимающийся стиркой белья. Бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.