Москва, 27 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Тверской районный суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны России Владимира Иванова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Иванову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он был арестован в начале августа. Согласно данным на сайте судов общей юрисдикции, защита обжаловала это решение.

«Постановление Тверского районного суда <…> в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — отмечается в документах.

Кроме того, в материалах дела указано, что мужчине инкриминируется хищение денежных средств, которые были выделены для реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд Минобороны России. Само уголовное дело было возбуждено 22 августа 2023 года, однако, с каким именно госконтрактом оно связано и каков размер ущерба, не уточняется.

Издание написало, что с 2022 года Иванов находится под персональными санкциями США. В списках Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) имя Иванова Владимира Александровича, которое совпадает с инициалами обвиняемого, действительно есть. Там он указан как лицо, связанное с компанией ООО «Радиоавтоматика», против которой также были введены санкции.

Сторона защиты просила суд не избирать меру пресечения, которая будет связана с лишением свободы. По словам адвокатов, в деле «отсутствуют доказательства события преступления и причастности к нему». Кроме того, подзащитный был задержан спустя год после возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября был арестован глава Сибирской навигационной компании Владислав Пыльский. Его заключили под стражу по подозрению в поставке некачественной продукции Вооружённым силам России. Сумма ущерба оценивается в 164 млн рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.