Владивосток, 1 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Военные следователи расследуют уголовное дело по факту хищения сотрудниками ООО «РБЕ «Филиал Поволжье» продуктов питания на сумму свыше 20 млн рублей при поставках военным во Владивостоке. Об этом 1 октября сообщили военные следственные органы СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что в июле 2023 года между Минобороны РФ и компанией был заключён госконтракт на сумму более 200 млн рублей по организации питания военнослужащих в городе. С ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые похитили продукты питания, завысив количество питающихся в столовых военных. В дальнейшем похищенное было распродано через торговые точки Владивостока.

Дело возбудили в отношении сотрудников Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского и заместителя командира воинской части Владимира Ракова. На автомобили и объекты недвижимости подозреваемых наложили арест.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября суд в Москве арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны России Владимира Иванова. Само уголовное дело было возбуждено 22 августа 2023 года, однако с каким именно госконтрактом оно связано и каков размер ущерба, не уточняется.

В тот же день был арестован глава Сибирской навигационной компании Владислав Пыльский. Его заключили под стражу по подозрению в поставке некачественной продукции Вооружённым силам России. Сумма ущерба оценивается в 164 млн рублей.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.