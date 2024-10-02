Москва, 2 октября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле не поможет установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом 2 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa Антониу Гутерриш

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет», — сказала спикер ведомства.

По её словам, винить в эскалации конфликта стоит власти США. Дипломат напомнила, что именно Вашингтон заблокировал ряд предложений Совбеза ООН, призванных урегулировать палестино-израильский конфликт. Своими действиями американские политики сорвали дипломатические усилия.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в страну, за позицию по массированному ракетному удару Ирана, направленному на территорию еврейского государства. Глава израильского МИД Исраэль Кац напомнил, что генсек ООН так и не осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не пытался объявить организацию террористической.

Ранее Гутерриш заявил, что осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. При этом он не упомянул Иран или Израиль. Позднее генсек ООН всё же осудил ракетную атаку Ирана, но отметил рост напряженности в Ливане после вторжения в южные регионы страны подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Израиль, объявив Гутерриша персоной нон грата, показал нежелание допускать никакой роли этой международной организации в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Представитель Кремля назвал ситуацию крайне напряжённой и добавил, что Москва призывает всех к сдержанности.